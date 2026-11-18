衛福部健保署長陳亮妤遭檢舉，疑似拿「媒體宣導費」請專屬妝造師，隨身服務，一次梳化一小時，進出署本部十多次。國民黨新媒體部前主任韋淳祐批評，老人要免健保費，衛福部說「天下沒有白吃的午餐」。賴政府的官要化妝，衛福部就有白吃的午餐，「原來午餐不能白吃，妝可以白化。」

韋淳祐指出，今時今日的台灣，可以說是一個台灣，兩個世界。第一個世界，在賴政府。署長被爆砸公帑請專屬妝造師，同事站在署長室外面，聽得到吹風機的聲音。衛福部政風處證實「已經立案調查」，署長說她不清楚內容，一向公私分明。如果檢舉屬實，那確實很分明：臉是私人的，錢是公家的。

韋淳祐說，第二個世界，在全台灣的客廳。立法院三讀，65歲以上、排富之後的長輩免繳健保費，四百多萬人受惠。電視上看著投反對票的只有民進黨。老人健保免費，他們直接說不要；最精彩的是那十位要選縣市長的民進黨立委，表決當天集體缺席。明明反對，卻連反對都不敢讓你看到，這叫政治上的素顏不敢見人。

韋淳祐說，長輩一個月省826元，他們說國家負擔不起。署長梳化一次一小時，沒有人問過負不負擔得起。連檢舉信都寫了：「難怪藍白要砍宣導費。」這不是在野黨的口號，是健保署裡面傳出來的、字字血淚的心聲。一個台灣，從來不應該是兩個世界。