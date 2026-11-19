健保署長陳亮妤遭爆疑動用媒宣費聘請專屬妝造師，藍白立委齊批，民進黨「綠友友」連個人造型都要人民埋單？健保署是照顧全民健康的機關，不是幫署長擦脂抹粉，這樁荒唐事件盡顯民進黨官員的特權心態。民進黨立院黨團表示，衛福部已在內部調查中，毋枉毋縱。

國民黨團書記長許宇甄表示，陳亮妤父親陳永昌曾擔任賴清德彰化競選總部主委、國策顧問，母親為信賴台灣姐妹會幹部。陳亮妤不到三年，從醫院主管「扶搖直上」衛福部司長、健保署副署長，再接任署長，過去曾捲入職場霸凌爭議。父親深獲「信賴」，女兒一路升官，這樣的人事拔擢過程，有必要向社會交代。

許宇甄批評，勞動部前部長許銘春曾遭控挪用就安基金辦演唱會、僑委會前委員長徐佳青曾遭質疑帶兒子公費出國，如今陳亮妤被爆拿媒宣費聘請妝造師，民進黨官員接連爆出公帑使用爭議。原來政府的「媒宣費」有一百種花法，開演唱會、帶兒子出國、聘請化妝師，公私界線究竟在哪裡？

民眾黨團總召陳清龍表示，賴政府一天到晚哭窮，但花納稅錢一點都不手軟。陳亮妤遭踢爆疑似動用媒體宣傳費聘用專屬妝造師，若檢舉屬實，這不僅是浪費公帑，更是公私不分。

陳清龍指出，荒謬的是，面對具體的檢舉內容，衛福部長石崇良僅說「依程序調查、秉公處理」，但陳亮妤有無聘用專屬妝造師？有無動用媒體宣傳費？一查就知道，一翻兩瞪眼，衛福部上個月接獲檢舉，至今仍無下文，難道是在等選後才要公開調查結果？還是陳亮妤出身信賴家族，背景硬到沒人敢動？

陳清龍說，過去立法院刪減媒體宣傳費，行政院長卓榮泰批評「非常不可取」，請問卓揆要不要了解一下，這些媒體宣傳費到底是用來向人民報告政策，還是用在署長的妝髮上？