現行大型柴油車汰換減徵優惠至今年底截止，行政院會明天擬討論、通過相關修法，將優惠延長至2030年底，並擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車，加速淘汰高汙染車輛並推動2050淨零排放。

根據財政部9月預告的草案說明，環境部評估，大型柴油車汙染排放與車齡具高度正相關，截至去年底，車齡10年以上的大型柴油車仍逾12萬輛，易致空氣汙染物排放顯著增加，為實現2050淨零排放，有持續並加速汰換高汙染的老舊大型柴油車，藉以改善空氣品質的必要。

為鼓勵車主汰換老舊大型柴油車、改善空氣品質，行政院會明天擬討論、通過財政部擬具的貨物稅條例第12條之6修正草案，延長大型柴油車汰換減徵貨物稅實施期限4年，至2030年12月31日止，並擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車。