水庫光電板議題持續選戰交鋒。媒體今天問台北市長蔣萬安，台南市長黃偉哲稱烏山頭水庫設置光電板是馬政府時期就已核定，也稱光電板有沒有毒應客觀檢驗，不是製造恐慌；並問環境部長彭啓明也稱光電板並不是有害的廢棄物設施。蔣重砲反擊，完全不意外。

蔣萬安今天晚間到東區忠孝東路、光復南路口發放競選小物明信片受訪。蔣萬安說，民進黨已經執政11年了，但是「還是一樣馬維拉」，其實烏山頭水庫光電設置是在蔡英文總統任內核定。其實人民關心的是用水安不安全，到底能不能讓大家安心，而不是把人民對用水安全的疑慮，打成一句「製造恐慌」。

至於彭啓明說法，蔣萬安說，完全不意外，因為民進黨全黨都是站在光電板這一邊，連應該要保護環境的環境部也都在「順從黨意」，不過他的立場非常堅定，就是反對在水庫上面設置光電板，相信大家都看清楚，也會做出選擇。

另外，媒體今天也問蔣萬安，議員侯漢廷今天爆料，指烏山頭水庫的光電設施業者，背後其實都是綠友友，且一年售電超過8000萬？蔣萬安說，所以民進黨要對外清楚的說明。