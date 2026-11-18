選戰倒數10天，烏山頭水庫光電板爭議再起。新黨北市議員侯漢廷今質疑，民進黨把國家水庫拿來做光電生意，究竟誰在賺錢？誰與民進黨關係密切？他直指背後是綠友友，廠商一年售電估逾8000萬元，也酸綠能發電、綠營發財，國庫通黨庫，納稅金通選舉金。

侯漢廷晚間在臉書發文表示，第一，光電板供應商元晶董事長竟然是蔡英文競選後援會副總會長，烏山頭水庫使用的太陽能板由「元晶太陽能」製造，元晶董事長廖國榮2019年擔任「蔡英文總統連任全國綠能產業後援會」副總會長，公開力挺蔡英文。

他指出，2020年「新新聞」曾依政治獻金資料揭露，包括廖國榮在內的元晶7名董監事、經理人，合計捐出70萬元政治獻金給當時的民進黨立委蘇震清。難怪不需要環評，難怪現在民怨沸騰也不能直接拆掉，誰敢得罪英系的好朋友？

侯漢廷點出，第二，烏山頭水庫光電開發商台汽電，董事又與蔡英文後援會幹部有企業人事關係。烏山頭光電由台汽電集團開發，旗下星曄綠能經營，星能負責工程；台汽電獨立董事陳建富同時擔任開陽能源獨立董事，而開陽能源的蔡宗融正是蔡英文2019年全國綠能產業後援會執行長。

他說，從模組製造商到電廠開發集團，都能看見綠能產業與蔡英文後援會的密切人脈。這難道不值得人民懷疑，民進黨的能源政策，究竟有多少政商關係在背後運作？

侯漢廷提到，第三，烏山頭水庫一年售電規模，粗估可能高達8396萬元。台汽電自己公布，烏山頭水庫光電案2024年發電量超過1910萬度，依照2022年上半年水面型光電公告費率每度4.396元試算，一年售電規模就超過8396萬元，如果以相同發電量及費率推估20年，累計更高達16.79億元。

他提醒，目前沒有合約，只能粗略推估。但正因為如此，更要質問政府，烏山頭水庫的光電業者實際每度電賣多少錢？1年收多少錢？20年能收多少錢？政府收取多少水域租金、回饋金？業者向元晶買了多少設備？採購金額多少？這些最基本的財務問題，為何人民至今無法從公開資料中查到完整答案？

侯漢廷直言，一邊是長達20年的綠電生意，一邊是錯綜複雜的政治人脈，人民怎能不質疑？也別忘了過去的雲豹能源，民進黨前立委賴勁麟曾經身兼多家綠能公司董事長，天字輩的綠能公司、還有賴品妤的「重啟個屁」、賴瑞隆過去拿雲豹能源相關人士共300萬元的政治獻金。

他說，公司獲得台電經濟部相關案件，如今又證實這些獲得金錢的本公司、母公司、子公司，董事長、董事，捐錢給民進黨，光明正大從台電搬錢。