翡翠水庫種光電持續熱議，國民黨立委牛煦庭今在臉書表示「千塘之鄉差點淪陷」，指桃園前市長鄭文燦曾推「埤塘光電綠能計畫」，目標三年找300口、1650公頃埤塘地建構太陽能發電，原因無他，就是中央給地方政府的明確KPI。

牛煦庭指出，當年行政院長就是現在的賴清德總統，當時還指派政務委員吳政忠、張景森2人負責，會同相關部會，與市政府共同為埤塘太陽光電研議解套方案。不過，埤塘光電計畫在桃園遭逢抗爭，市議會也強力反對，2017年下半年，鄭文燦市長表示配套不足，甚至直言此事 應該要進行政策環評。

牛煦庭說，他當上議員之後，調出數字，即便當時桃園的光電板總容量已經翻了23倍，但距離中央給的KPI依然不到5%，那時的質詢也讓桃園人知道中央目標有多麼脫離現實。後來，埤塘光電計畫因為議會持續反對，一路擱置，直至逐漸被遺忘。

「有過這樣的經驗，我不難理解為什麼有些水庫會被種上光電板。」牛煦庭直批中央能源政荒腔走板，強推綠能KPI「揠苗助長」早就不是一天兩天。桃園要不是地方抗爭反彈、要不是後來市長張善政上台，不只石門水庫，恐怕連埤塘地景，都有可能淪為「綠友友」口中的肥肉。

牛煦庭肯定蔣萬安與李四川，強調絕不可能讓翡翠水庫淪陷，並指近期光電三法修正，要求太陽能板裝設要經環評程序，「回想當初鄭文燦市長的宣示，難道不應該嗎」；當初那些投下反對票的民進黨立委，如今好幾個人參選縣市首長，難道民眾該繼續讓他們躲在華麗包裝和選舉喧囂中和稀泥嗎？