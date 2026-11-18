總統賴清德今天頒授即將離任的日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之「大綬景星勳章」。賴總統表示，台日共享民主自由價值，同處第一島鏈，共同面對威權主義擴張威脅，是休戚與共的命運共同體，唯有相互扶持、並肩同行，才能共同守護民主、和平與繁榮。

賴總統今天在總統府頒授片山和之大綬景星勳章，表彰片山和之對台日關係的卓越貢獻。

賴總統致詞表示，片山和之1986年在美國攻讀學位時，就以台灣民主化為題撰寫碩士論文。今年適逢台灣總統直選30週年，很高興過去3年有片山和之與台灣攜手同行。

賴總統指出，片山和之任內積極拓展台日合作，不僅促成數位貿易等多項協議簽署，也每年聯合理念相近國家的駐台機構，共同發表新聞稿，支持台灣有意義參與世界衛生組織。2024年花蓮地震後，更號召在台日本僑民前往災區振興觀光，讓台灣人民感念在心。

賴總統表示，台日共享自由、民主、人權及法治等普世價值，共同位於第一島鏈，也共同面對天災的挑戰，以及威權主義擴張的威脅，可以說是休戚與共的命運共同體。面對地緣政治、氣候變遷及數位科技等多重挑戰，台日唯有相互扶持、並肩同行，強化彼此的實力與韌性，才能夠共同守護民主、和平與繁榮，實現自由開放的印度太平洋願景。

片山和之全程以中文致詞，他表示，台灣對日本而言，是極為重要的夥伴，也是不可取代的朋友，雙方是共享基本價值、重要經濟、心與心相連，以及共同尋求台海和平穩定的夥伴。

片山和之表示，任內台日關係在各領域取得具體進展，包括開放台灣紅肉火龍果及龍虎石斑魚輸日、取消日本牛肉進口月齡限制、撤銷針對福島第一核電廠事故相關的日本食品的進口限制，以及簽署貿易協議、地方海關交流備忘錄等。他也走訪包括離島在內的全台22縣市，親身體會台灣社會的多樣性與韌性，留下深刻印象。

片山和之回憶，1985年首次訪台時，台灣仍處戒嚴時期，隔年民進黨成立，他在哈佛大學將研究題目改為民進黨成立與台灣民主化。1989年天安門事件時，他則在北京親眼見證中國民主化運動受挫，回顧兩岸後來不同的發展歷程，感慨很深。

片山和之說，他外交官生涯的起點與終點，都是由台灣串聯起來。能夠在台灣迎來外交官生涯的人生總結，他感到非常幸福。

片山和之提到，最近重讀當年的碩士論文，發現其中雖有錯誤，但仍認同當時對台灣民主化前景的判斷，包括「未來將站在台灣這一邊」。

他表示，在台灣工作3年後，得出的結論是必須重新認識台灣在世界上的重要性，台灣最美的風景就是人，這3年是他43年半外交官生涯中最充實的日子。

片山和之最後以「日台友情萬歲、台灣萬歲、自由民主萬歲」結束致詞，並感謝台灣各界的支持與友誼。