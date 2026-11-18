針對健保署長陳亮妤遭爆疑似動用媒宣費聘請專屬妝造師，國民黨團書記長許宇甄痛批，民進黨的綠友友，連個人造型都要人民埋單？健保署是照顧全民健康的機關，不是幫署長擦脂抹粉，這又是一樁公款私用的荒唐事件，盡顯民進黨官員的特權心態。

健保署長陳亮妤去年9月10日上任後，遭民眾爆料疑似動用「媒體宣傳費」預算聘請個人妝造師，出席公開活動時隨身服務，引發署內同仁不滿並向衛福部檢舉。衛福部政風處證實已立案調查，但立案不代表涉及不法，仍待調查結果釐清。陳亮妤則說，不清楚檢舉內容，自己一向秉持公私分明、合法合規原則，若有調查將全力配合。

許宇甄指出，陳亮妤的父親陳永昌曾擔任賴清德彰化競選總部主委、國策顧問，母親也是信賴台灣姐妹會幹部。陳亮妤短短不到3年，從醫院主管「扶搖直上」衛福部司長、健保署副署長，再接任署長，過去還曾捲入職場霸凌爭議；父親深獲「信賴」，女兒一路升官，這樣的人事拔擢過程，政府有必要向社會交代清楚。

許宇甄批評，從前勞動部長許銘春遭控挪用就安基金辦演唱會、前僑委會委員長徐佳青遭質疑帶兒子公費出國，到如今健保署長陳亮妤被爆拿媒宣費聘請妝造師，民進黨官員接連爆出公帑使用爭議；原來政府的「媒宣費」有一百種花法，開演唱會、帶兒子出國、聘請化妝師，公私界線究竟在哪裡？

許宇甄強調，衛福部既然已經立案，就應公開採購契約、核銷明細及實際用途，不能官官相護，國民黨團也將針對116年度總預算，嚴格檢視各部會媒宣費及委外採購；人民繳健保費是為了看病，不是為了幫署長化妝，政府預算是公款，不是綠官的私人提款機。