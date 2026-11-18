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政院擬修法 大型柴油車汰換減徵貨物稅延至2030年底
現行大型柴油車汰換減徵貨物稅，每輛最高新台幣40萬元至年底為止。為持續改善空氣品質、鼓勵汰換，行政院會明天擬討論、通過貨物稅條例第12條之6修正草案，將減徵優惠延長至2030年底，且擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車。
環境部評估，大型柴油車污染排放與車齡具高度正相關，截至去年底車齡10年以上的大型柴油車仍逾12萬輛，易致空氣污染物排放顯著增加，為實現2050淨零排放，有持續並加速汰換高污染的老舊大型柴油車，藉以改善空氣品質的必要。
為改善空氣品質、鼓勵車主汰換老舊大型柴油車，行政院會明天擬討論、通過財政部擬具的貨物稅條例第12條之6修正草案，延長大型柴油車汰換減徵貨物稅實施期限4年，至2030年12月31日止，並擴大適用範圍至出廠10年以上大型柴油車。
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