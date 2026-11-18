水庫設置光電板成選戰焦點，國民黨立委陳菁徽指，民進黨不但破壞環境，還很會造謠，民進黨台北市長候選人沈伯洋當初在光電三法修法時投下反對，竟造謠重新詮釋歷史。沈伯洋回應，藍營版本就是通過環評就能裝設，每次都想以造成資訊落差，以此來造謠。

陳菁徽臉書上表示，國民黨高雄市長候選人柯志恩已明確表態，未來若當選市長，現有的阿公店水庫、鳳山水庫光電板，都會在約滿後不再續約，讓光電板完全退出水庫。她反問，賴瑞隆這個最愛光電板的市長候選人，敢做出同樣承諾？更說賴如果願意表態讓光電板退出高雄水庫，就贏過沈伯洋了。

沈伯洋今下午到萬華青山宮，受訪表示，大家可以去看一下國民黨的修法，是指如果環評的話可以放，那國民黨要不要解釋一下，今天喊了這麼久結果他們自己的修法是只要通過環評就可以裝設，「那這跟我的想法不太一樣喔，我們是說我們就是反對。」

沈伯洋強調，不管是修寬或修嚴，國民黨修法的版本是通過環評就可以裝設，這不是他自己解讀，這是國民黨立法院黨團的文字直接唸出來而已，這就是為什麼當時他們一直強調，專業相關的事情，不應該用這種倉促方式，可惜國民黨每次都想用這樣方式來修法，又造成資訊落差，以此來造謠，但覺得人民看得很清楚。