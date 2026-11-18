年底選戰決戰倒數10天，翡翠水庫是否設置光電板引爆藍綠交鋒。三度擋下公文的台北市政府，副市長張溫德今天在臉書表示，今年4月24日他受邀「河好如初—怎樣喝一杯乾淨水」政策座談會，當時就以「台北好水、卓越永續」為題，分享台北市如何從水源保護、穩定供水到汙水處理及循環再生，建立完整的水資源治理體系。

「守護一杯乾淨的水，是城市最基本、也最重要的承諾。」張溫德說，北市府持續從水源保護、智慧管理到水資源循環，全方位提升市民用水品質與安全，台北守護好水，就是從水庫源頭開始。

「翡翠水庫長期維持優良水質，連續13年達到『貧養級』標準，這是多年來嚴格保護水源、持續投入管理的成果，更是我們必須珍惜、不能輕易妥協的資產。」張溫德說，從翡翠水庫管理局守護源頭、台北自來水事業處推動管網更新與智慧監測，再到衛工處提升污水處理與循環再利用能力，我們正一步步將過去的單向供水，轉變為完整的全流域水循環治理。

張提到，這些日常工作，很多藏在地底下、看不見、沒聲音，也不容易成為新聞焦點，卻是市民每天打開水龍頭，能夠安心用水的重要基礎。一座城市的進步，不只是看得見的建設，更包含市府團隊日復一日、默默守護市民生活的基礎工作。

「面對氣候變遷與能源轉型，我們需要持續尋求更好的解決方案，但對於攸關民眾健康的飲用水源，始終應該以公共衛生安全最優先。」張溫德說，讓每一滴好水，都能安心地從源頭流向市民生活，並留給下一個世代，這是我們對台北永續發展不變的承諾。