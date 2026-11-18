針對烏山頭水庫光電板爭議，台南市長黃偉哲今天表示，烏山頭水庫設置光電板，當年是在馬英九政府時期，由經濟部核准，如果台北市長蔣萬安或其幕僚有意了解，可以把當年經濟部核准的資料拿出來檢視。他也強調，光電板是否有毒，應透過客觀檢驗，而不是用「喝毒水」等說法製造恐慌。

黃偉哲指出，光電板有沒有毒，連台北市經發局公布的QA內容中，都提到光電板沒有毒，究竟所謂「毒水」的說法從何而來，他並不清楚。

黃偉哲表示，相關爭議應該就事論事，水庫設置光電板是否會造成汙染，可以透過客觀、科學的方式檢驗。目前國外也有許多國家在水庫設置水面型光電設施，並非台灣獨有的作法，相關影響都應回歸科學證據討論。

黃偉哲強調，選舉歸選舉，市府仍然尊重民意。如果民眾對水庫設置光電板有所疑慮，市府也予以尊重，目前烏山頭水庫光電設施第二期已經沒有繼續施作、裝設，相關議題應理性討論，不應淪為選舉操作。