賴清德總統兼民進黨主席18日於民進黨中常會表示，本周五，立法院將針對今年度中央政府總預算追加預算案，以及在野黨提案（普發現金2萬元特別條例）進行處理。他呼籲朝野支持追加預算三讀通過；「普發現金2萬元」則不應一意孤行，增加國家財政負擔。

賴總統表示，為因應民生安定、社會福利津貼、軍公教人員待遇調整、國防戰力提升，以及災後復原重建等新增經費需求，行政院提出今年度中央政府總預算追加預算案。

他提到，像是補貼中油公司汽柴油及天然氣價格凍漲、上半年台電電價凍漲，以及國內大眾運輸經費等，目的是要穩定國內物價、減輕民眾生活負擔。以及提高老農津貼、國民年金，並編列六大社福津貼給付，就是希望讓政府的照顧，能夠真正落實到需要幫助的家庭。

賴總統也說，為了推動明年度發放「0到18歲成長津貼」的政策，這次追加預算案，也編列相關前置作業經費，就是要確保能夠如期、如質推動。

賴總統指出，從穩定物價、照顧弱勢、提升軍公教待遇，到災後重建、強化國防戰力，以及支持下一代成長，可以看到，這次追加預算案所涵蓋的，都是國家當前重要且迫切的施政需求，也是政府責無旁貸的工作。

他呼籲立法院朝野各黨團，都能以人民福祉與國家整體利益為優先，全力支持行政院的中央政府總預算追加預算案三讀通過，讓相關政策與照顧措施都能順利推動。

賴總統表示，另外，對於在野黨提出的普發現金兩萬元特別條例，行政院已經清楚表達立場。相較之下，行政院將「AI紅利全民共享」普發現金1萬元，編列在明年度中央政府總預算案中，是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，讓全民都能共享台灣經濟成長的果實。

他指出，反觀在野黨提出普發2萬現金的要求，不僅完全沒有充分考量歲入歲出平衡，也可能排擠其他重要政策支出，更必須透過增加舉債來支應，進一步增加國家財政負擔，甚至造成債留子孫的問題。

賴總統強調，在野黨透過提出特別條例，要求政府增加預算發放現金，更涉及立法權與行政權之間的憲政權責分際，有違憲法預算權限原則之虞。他呼籲立法院在野各黨團，務必審慎再三，不要一意孤行，更不應強行通過這項增加國家財政負擔、影響其他政策推動的特別條例。