立法院本周五將表決「2026年度中央政府追加預算」，其中1457億元國防預算涵蓋無人機、飛彈防禦、彈藥及台美軍事合作等項目。台灣經濟民主連合今早在國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部外舉行記者會，呼籲新竹縣3名立委徐欣瑩、林思銘、鄭正鈐支持預算，尤其應採購國產無人機，強化國防能力、降低國軍傷亡。

台灣經濟民主連合今早遞交陳情書，由徐欣瑩競辦團隊接下。召集人賴中強指出，新竹南寮海灘、頭前溪及舊港大橋一帶具戰略重要性，鄰近空軍基地與竹科，湖口聯兵旅、關西步兵旅也肩負北台灣防衛任務。他援引美國智庫報告，指台灣應建立多層次無人機防衛體系，並強化不對稱戰力。

賴中強表示，行政院提出的1457億元國防追加預算，包含558億餘元國防採購經費，目標是2027年建構無人機初始戰力，呼籲新竹縣立委徐欣瑩、林思銘、鄭正鈐支持預算通過，協助國軍強化防衛、減少傷亡。

經民連表示，上周呼籲8名參選縣市長的國民黨立委支持國防追加預算，徐欣瑩僅透過競選辦公室回應，將以理性、專業態度審查，確保預算發揮最大效益。研究員涂景亮質疑，徐欣瑩過去曾提案減列2400萬元全社會防衛韌性訓練預算、凍結7601萬元海巡巡防業務費，2025年也參與刪減及凍結國防相關預算，質疑其國防立場。

涂景亮指出，無人機可降低國軍執行偵蒐、攔截及攻擊任務的傷亡風險，呼籲徐欣瑩明確表態是否支持1457億元國防追加預算，向社會說明立場。

新竹縣新築風公民促進會表示，新竹沿海及頭前溪流域具有重要戰略位置，若遭敵軍登陸，可能威脅國軍基地及竹科產業。強化無人機偵察、敵情掌握及部隊情資整合，有助提升預警與防衛能力，降低官兵傷亡。

促進會呼籲竹縣立委徐欣瑩、林思銘及新竹市立委鄭正鈐，支持行政院提出的1457億元國防追加預算，強調國防建設應回歸專業評估與國家安全需求。