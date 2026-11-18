「敬老卡這3個字可以改掉嗎？」藝人藍心湄在節目中，當著民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧的面，抱怨閨蜜都領到這張卡，自己也即將符合資格要領卡了，建議改叫「至尊卡」或「尊榮卡」。沒想到，高雄市長陳其邁在社群搶先曬出兩款卡片設計，讓網友笑稱「不講武德」，連蘇巧慧都留言「竟然被搶先了！」

敬老卡改名，近來意外在網路掀起熱議，原本只是節目一段的趣味對話，陳其邁昨在Threads貼文表示，「前幾天看到藍心湄在《女人我最大》說，『敬老卡』可以改叫『至尊卡』或『尊榮卡』，讓長輩拿出來也覺得驕傲。」

他說，「聽了真的很感動，也很溫暖，過去推動政策，我們總想著怎麼讓服務更方便，卻忽略了一張卡片的名稱，也是一種尊重」、「謝謝藍心湄，讓我們看見施政上沒注意到的地方，我會放在心上」。

陳其邁透露，高雄明年正好要換發二代敬老卡，正在規劃中，先試擬了兩款「至尊卡」設計。從曝光照片可見，他手中展示兩款卡片均以深色系為主軸，搭配高雄城市景觀，問大家「比較喜歡哪一款」？

陳其邁的貼文迅速引發討論，累積7.7萬個讚、逾3400則留言，蘇巧慧也現身留言區，笑喊「竟然被搶先了！！哼！我們大新北不會輸的！」。

不少網友對改名表示支持，有人分享家中父母看到至尊卡設計相當開心，直呼「高雄人太幸福了」，有人表示「想把戶籍遷到高雄了」；也有人認為，敬老卡叫什麼名字不是重點，真正重要的是福利內容，交通補助、醫療照護及生活優惠，實用、好用才是長輩最在意的事。

高市府發言人宋祥岳今天表示，高雄預計明年全面換發二代敬老卡，除了卡片升級，也希望提供更多元、便利的服務。陳其邁聽到藍心湄的建議後，覺得感動又溫暖，也提醒市府應更加重視使用者感受。

宋祥岳強調，這次不只是換卡、改名，更希望從長輩角度出發，讓福利貼近實際需求，目前卡面設計及相關服務仍在規劃中，歡迎市民集思廣益，讓「至尊卡」成為高雄長輩好用、常用，也喜歡用的一張卡。