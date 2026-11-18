水庫光電板爭議，成為選戰攻防焦點。中廣前董事長趙少康表示，過去他擔任台北市議員時，曾藉由凍結自來水廠預算，否決文化大學及實踐家專在翡翠水庫集水區設立分校的計畫，讓幾乎不可能阻擋的案子被擋下來，從此沒有人敢動翡翠水庫水源區的腦筋。

趙少康指出，這兩天最熱門的選舉話題是台北市政府三次否決經濟部要求翡翠水庫上設置太陽能光電板的提案，一次在柯文哲市長任內、兩次在市長蔣萬安任內，應該給這兩人鼓掌，這也讓他想起最早保護翡翠水庫的故事。

趙少康提到，自己當台北市議員時，文化大學及實踐家專計畫在翡翠水庫集水區設立分校，文化的老闆是黨國大老張其昀，實踐的老闆謝東閔是副總統，兩人都位高權重、背景強硬，他不過是一個小小的台北市議員，如何抗拒？

趙少康說，他的策略是凍結自來水廠的預算，並對自來水處長賴騰鏞曉以大義：「學長，我這是幫你的忙。我凍結你的預算，讓你有理由去請楊金叢市長在參加行政院院會時請孫運璿院長否決兩校設分校的案子。只要他們設校，幾千名學生進住，加上學校附近因運而生的餐廳、娛樂、生活設施，吃喝拉撒睡，一定會製造大量汙染，對水源區產生重大破壞，大大影響到進入淨水廠的水質。」

趙少康還說，「如果不撤案，我就不通過你的預算！」賴騰鏞把他的話一五一十都跟市長楊金欉報告，楊金欉到行政院會也照實跟院長孫運璿報告，楊金欉是台電出身，是孫運璿愛將，他相信孫院長一定跟蔣經國報告，很快的，中央就撤銷了兩校設分校的案子。

趙少康說，除了賴騰鏞、楊金欉向中央的的據理力爭，很感謝市議會同仁的支持和媒體大幅報導，讓幾乎不可能阻擋的案子被擋了下來，從此沒有人敢動翡翠水庫水源區的腦筋。

趙少康也說，他擔任環保署長時立下一個原則，水源區不准設立高爾夫球場。後來參選台北縣立委時，一天中午，到石碇掃街拉票，到一間雜貨便利商店借洗手間，老闆冷眼搖頭：「不借！你不是要保護翡翠水庫嗎？為什麼不自己帶個馬桶來？」擔任公職沒有什麼物質收入，但「完成一些對得起選民的事情，就是最大的精神收穫。」