外交部長林佳龍赴美出席台大社科院與德州農工大學舉辦首屆「台美最有價值夥伴論壇」，並發表演說。林佳龍強調，美國實現AI發展願景，台灣不可或缺，雙方可透過雙向投資深化合作；使AI科技發展兼顧人文價值與民主韌性，讓台美成為彼此最有價值的夥伴。

外交部今天透過新聞稿表示，林佳龍17日應邀赴美國德州農工大學（Texas A&M University）布希政府與公共服務學院，出席由國立台灣大學社會科學院與德州農工大學共同舉辦的首屆「台美最有價值夥伴論壇」（US-Taiwan MVP Conference），以「從歷史終結到AI時代：建構最有價值的台美共生夥伴關係」為題，發表演說。

林佳龍回顧美國前總統老布希（George H. W.Bush）奉獻公共服務的精神，並感念其長期支持台灣，包括擔任美國駐聯合國大使期間捍衛台灣在聯合國的代表權，以及總統任內宣布對台出售F-16戰機。

林佳龍重申，聯合國大會第2758號決議既未提及台灣，也未決定台灣地位，不容曲解。

他表示，台灣從昔日國際援助的受惠者，蛻變為國際社會不可或缺的戰略夥伴，如今更積極與國際社會分享結合企業自主投資、政府政策支持、信用擔保及一站式服務的台灣模式，促進共同繁榮。當前台灣正積極落實總統的價值外交願景，透過總合外交與加值外交，推動涵蓋民主價值鏈、印太第一島鏈及全球非紅供應鏈的三鏈戰略。

林佳龍指出，台美關係已邁入共生夥伴關係新階段，雙方將透過對等貿易協定（ART）、投資備忘錄、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）及矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明4大架構，持續深化經貿與科技合作。

林佳龍表示，美國實現AI發展願景，台灣是不可或缺的協力夥伴，雙方可透過雙向投資模式深化合作。一是以台積電為旗艦、帶動供應鏈生態系群聚的亞利桑納模式；二是在德州打造Taiwan Tower，並研議發展多核心產業聚落的德州模式；三是美光（Micron）等美國企業擴大在台投資，透過雙向投資與產業合作，台灣將成為美國AI創新與再工業化的力量倍增器。

林佳龍強調，台灣也將擴大推動榮邦計畫，與美國攜手協助第三國發展，促使台美從國際體系中的利害關係人，成為共同投資全球願景的合夥人，全面深化安全、經貿及科技等合作，並使AI科技發展兼顧人文價值與民主韌性，讓台美成為彼此最有價值的夥伴。

美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也透過預錄影片致詞指出，台灣是美國重要的經濟與戰略夥伴，雙方基於對自由、民主與繁榮的共同承諾，在貿易、科技創新及印太區域安全穩定等領域緊密合作。

克魯茲也高度肯定布希學院與台大的合作計畫，將有助培育未來外交領袖，強化台美堅實夥伴關係。

此外，林佳龍與德州農工大學系統副總校長JoeElabd共同見證台灣駐休士頓辦事處、布希學院及國立台灣大學社會科學院簽署為期4年的「台灣：最有價值夥伴（Taiwan MVP）計畫」3方合作協議。

林佳龍並參訪老布希總統圖書館暨博物館，參觀「陸戰隊一號」（Marine One）總統直升機、載運老布希總統靈柩的聯合太平洋鐵路4141號火車頭以及走訪校園台灣夜市活動；另出席德州農工大學系統總校長赫加爾（Glenn Hegar）主持的酒會，與美國在台協會台北辦事處前處長酈英傑（Brent Christensen）等交流。