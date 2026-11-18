考試院前院長關中、前立委丁守中等人發起「兩岸和平倡議」，前海基會副董事長邱進益提出統一「10年計畫」，引發討論。國民黨強調，相關內容與黨中央無關。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，今天能將別人的個人意見偽裝成政黨政策，明天就能替任何主張栽贓；任由這種手法蔓延，公共討論還剩多少真實？人民又如何判斷兩岸真正的選擇？

張雅屏指出，國民黨堅持走兩岸和平的路，民進黨及其側翼卻不斷把和平扭成投降，把交流抹成賣台。陸委會副主委梁文傑竟將和平倡議形容為一群老人討論怎麼投降。這種思維，正把台灣推向一個連和平都不能談的社會。

張雅屏說，邱進益曾任李登輝總統任內的總統府副秘書長、發言人，以及海基會副董事長兼秘書長，是當年推動兩岸協商的重要幕僚。他在關中、丁守中主辦的和平倡議大會提出個人構想，卻被綠營側翼製作網路圖卡冠上國民黨黨名、黨徽，包裝成國民黨的會議與決議。

張雅屏重申，這場活動不是國民黨中央主辦，相關內容也從未成為黨中央決議。國民黨長期推動兩岸和平，任何有助兩岸和平的具體方案可以討論、可以批評，但這種惡意假冒政黨名義的行為，更不能藉此封殺和平的討論。澄清冒用，絕不代表國民黨放棄和平。

張雅屏質疑，今天能將別人的個人意見偽裝成政黨政策，明天就能替任何主張栽贓。任由這種手法蔓延，公共討論還剩多少真實？人民又如何判斷兩岸真正的選擇？到底民進黨有多怕兩岸和平？國防部已承認部分軍購延宕，民進黨還要花多少人民的錢，買那些何時交貨、能否滿足台灣防衛需要都必須交代清楚的武器？

張雅屏說，保衛台灣，需要防衛能力，更需要降低戰爭風險的政治智慧。把交流談判扭曲成投降，把和平當成禁忌，只會讓人民承受代價。國民黨會繼續為兩岸和平努力，不能讓台灣只剩買武器的聲音，卻失去談和平的自由。