立法院20日院會將討論處理行政院115年追加預算案，規模達6076億元，其中，中油增資案2338億元因無法解除外界對於用途的疑慮恐遭刪，台電711億元的撥補案，也可能因電價已多次調整而被駁回。經濟部則抓緊機會，透過社群發文向社會大眾陳情國營事業的財務難處，呼籲在野黨別刪台電的補貼及中油的增資。

經濟部說明，政府編列2338億元增資中油，用於穩定供應能源建設，包括三接、台中廠三期及洲際接收站等，相關建設總經費達4845億元，遠高於增資的金額。

同時，增資也能改善中油財務結構，經濟部預估，每年可多節省約42億元利息支出，若僅獲撥補而未獲增資，中油預估年底負債比仍達89%。

補貼台電部分，經濟部表示，電價調整是由電價費率審議會審議，而國際戰事推升燃料價格，台電配合凍漲電價，光是今年的民生用電，就吸收了超過750億元成本，其中絕大部分用於照顧約1300萬戶每月用電700度以下的住宅與小商家。

經濟部強調，撥補台電就是補貼全民用電成本。且政府追加預算撥補台電711億元，仍低於台電今年吸收的民生用電成本。

經濟部說，中油、台電是為全民抵擋通膨衝擊的消波塊，籲請支持不要刪除撥補台電電價追加預算、不要刪除增資中油，強化能源基礎建設。

據了解，在野黨反對增資中油的理由，除了不符合預算法規定之外，也與美國阿拉斯加天然氣計畫的投資有關，即使經濟部再三說明不是用於投資該計畫，但仍擔心中油以國內天然氣建設為名，實則為投資阿拉斯加創造融資空間。

至於在野黨反對補貼台電的理由，主要是認為台電近年鉅額虧損根本原因在於民進黨能源政策失衡，以致無法調適地緣政治風險，且近年電價已多次調漲，單次漲幅甚至達15％，再編預算補貼，等於以全民稅收補貼能源政策失誤造成的財務缺口。