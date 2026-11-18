中選會今天舉辦廢除非核家園公投第4場意見發表會。正方指出政府非核家園政策的承諾未達成，且能源是台灣防衛韌性最脆弱的一環，主張應核綠並進；反方則認為，台灣現有核電廠場址均有斷層疑慮，且缺乏自主核電產業鏈，重啟核電的風險與成本不容忽視。

全國性公民投票案第22案將於28日投票，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，中央選舉委員會今天舉辦第4場意見發表會。

正方代表、民眾黨立委洪毓祥指出，民進黨政府長期主張廢核，如今評估重啟核電，立場反覆。他說，政府當年承諾2025年再生能源占比達20%、不缺電、不漲電價，但依經濟部能源統計月報，2025年再生能源占比實際約13.1%至13.3%，火力發電約占84%。

他補充，10年來電價調漲6次，平均上漲48.4%，另有2次凍漲，由中油、台電吸收，再以預算撥補，形同「左口袋補右口袋」。

在能源安全方面，洪毓祥強調，台灣能源有94.6%仰賴進口，電網獨立，燃氣發電占比是目前國內最高，液化天然氣（LNG）安全存量約11至14天，夏季用電高峰約10天。他引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）多次兵推報告，指能源是台灣防衛韌性最脆弱的一環；並強調核電廠裝填一次燃料可連續發電約18個月，廠區內可儲存數年所需燃料。

洪毓祥談到產業發展時指出，台灣擁有全球超過9成的先進晶片製程與完整人工智慧（AI）伺服器供應鏈，算力的基礎是電力。他強調正方並非反對發展綠能，而是主張與主流先進國家一樣「核綠並進、以核養綠」，2018年也有589萬人投下同意票，通過以核養綠公投。

反方代表、台灣海洋大學的地質博士王守誠表示，過去8年間，擁核方提出4次公投，每次公投平均需花費新台幣8億元以上，但不論這些題目如何包裝，強震、颱風與斷層並不會因為公投而消失，根據過去官方報告，台灣4座核電廠場址均有斷層通過，核三、核四被活動斷層貫穿，而貫穿核一、核二的斷層尚未排除其活動性。

王守誠表示，有許多國家如日本、韓國與美國要重啟核電，並認為是成本最低的發電方式，但台灣現有核電廠所在地均存在活動斷層或疑似活動斷層，將他國案例來當作台灣自己的未來非常危險。

王守誠表示，台灣缺乏自主核電產業鏈，核電技術及設備仰賴國外進口，若要重啟核電，相關設備也須客製化，後續維修及更新所需零件同樣要客製化，美國加州魔鬼谷核電廠為例，該廠為延役5年，花費3900億元，可見核電延役涉及複雜工程程序及高昂成本。