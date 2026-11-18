水庫光電板議題交鋒，網紅陳沂今在臉書，針對民進黨台南市長候選人陳亭妃昨在台南市長政見發表會上說，「烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約」的說法問「各位台南的鄉親，你們還要繼續喝甘甘的光電水六年！」陳沂也問民進黨，中央都說光電板放民生用水庫沒有問題，「這麼好的德政幹嘛要解約？檢驗合格沒問題，為什麼要解約？」

陳沂今天在臉書貼出陳亭妃昨天在台南市長政見發表會上的說法：「所以大家要知道，現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了」；然後又說「烏山頭只要到2032年4月23日就不能再續約，會強力控管」。陳沂酸：「喔，所以水庫沒有光電板，是穿越時空的未來發言啊！」

陳沂也提出質疑，「本來以為非要蓋在水庫上，是因為能發很多電。結果烏山頭水庫的光電板發電一整年，只夠台南市用一天半。」陳痛批，前總統蔡英文之前表示「台灣不缺電」，所以要廢核。但既然不缺電，為什麼要到處蓋光電板？甚至很多台南市民根本不知道，烏山頭水庫被蓋了這麼大片光電板！