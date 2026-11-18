立法院經濟委員會今天初審通過專利法部分條文修正草案，簡化申請人的申請程序、設計專利優惠期自6個月延長至12個月，並考量實務放寬得申請變更權利人名義的情形。

立法院經濟委員會今天逐條審查專利法部分條文修正草案，現場與會立委意見一致，全數條文以行政院所提版本通過。會議主席、民進黨立委鍾佳濱裁示，此案不需交由黨團協商，直接提報院會討論。

初審通過條文將電腦圖像及圖形化使用者介面擬制為物品，得單獨作為設計專利保護之標的，以切合產業發展趨勢。並參考海牙協定、歐盟、美國等國際立法例，增訂「近似設計合案申請」設計專利制度，並配套修正其更正、舉發等相關規定。

初審通過條文將設計專利的優惠期期間由現行6個月修正放寬為12個月。並放寬設計專利核准審定後得申請分割，由現行應於原申請案再審查審定前申請分割，放寬為於原申請案或再審查的核准審定書送達後3個月內，亦得提出分割申請，並配套修正不予專利事由及舉發事由。

初審通過條文也放寬得申請變更權利人名義的權利歸屬爭議的情形。考量實務上，專利申請權或專利權歸屬爭執所涉糾紛，不僅限於僱傭關係，亦可能為承攬、冒名申請等情形，修改原條文中對權利歸屬有爭執之「僱用人或受僱人」，為不具特定性的「對專利申請權及專利權有爭執者」。

初審通過條文並增訂過渡條款，配合舉發事由的刪除，明定對此次修正條文施行前的專利權提起舉發處理；明定申請案適用此次修正設計專利申請案優惠期、近似設計合案申請制度及申請分割期限之情形。