巴紐總理馬拉普與中國國家主席習近平會面時，稱關閉台灣駐處的決定不容易，支持中國實現統一。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並強調國際交往不應放任來自第三國的外在壓力侵害踐踏自身主權獨立及自主性。

路透社昨天報導，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）在深圳與中國國家主席習近平會面時提到，希望能讚許巴紐為了承認中國主權完整而關閉台灣（駐處）所做的努力，因為這不容易做到；這面臨來自內部的挑戰，因為巴紐也與許多國家往來，但巴紐意志堅定，「我們希望這能為你統一的努力帶來助益，因為當中國人繁榮昌盛時，我們也會共同繁榮」。

外交部對此深表不滿並駁斥重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，只有經由民主程序產生的台灣政府才有權代表台灣人民，中國及其附庸國家均無置喙餘地。

外交部表示，台灣自1990年起在巴紐設立代表機構，並與巴紐政府及各界建立長期實質交流關係，並在經貿、農業、醫療及人才培育等領域累積具體合作成果；巴紐也曾基於瞭解與台灣深化關係的重要性，在台灣設立代表機構，這段歷史充分反映巴紐過去認知台巴合作重要性，願務實與台灣發展關係。

外交部強調，國際交往應建立在相互尊重、互惠互利及務實合作的基礎上，而不應放任來自第三國的外在壓力侵害踐踏自身主權獨立及自主性，甚至於自以為是、甘之如飴。

外交部指出，台灣將持續堅定維護國家尊嚴與外交自主，不因外部政治壓力而動搖，也將持續與理念相近國家及國際社會深化合作，積極拓展台灣的國際參與空間並共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展。

巴布亞紐幾內亞7月發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，近日再度片面要求台灣駐處人員限期離境及推動關閉駐處。外交部6日表示，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉巴紐駐處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。