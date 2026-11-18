台灣的APEC領袖代表施振榮今天上午出發，前往中國大陸深圳參與APEC領袖會議。賴清德總統透過臉書重申堅持和平的立場，他還說，台灣在全球半導體及AI供應鏈中，扮演重要角色；台灣有能力也有意願，當世界的好夥伴。

賴總統指出，台灣，帶著微笑曲線而來；施振榮帶著台灣作為會員的責任與實力，和各會員夥伴交流，傳達台灣願意為世界貢獻的心意。

賴總統說，台灣在全球半導體及AI供應鏈中，扮演重要角色；這是許多台灣人長年努力的成果，也讓台灣有能力協助更多夥伴，把科技用在改善生活、解決問題上；台灣願意分享經驗，讓更多人共享AI發展的成果。

賴總統表示，面對變動的世界，台灣以自身經驗證明，堅守自由民主，同樣能夠實現良好且有效率的公共治理，帶動經濟繁榮；他也始終相信，透過平等互惠的合作，可以累積信任、為彼此帶來更安定的未來；台灣有能力、也有意願，當世界的好夥伴。

賴總統說，這份善意，也來自大家熟悉的日常；遇到困難時，總有人願意伸出援手；對未來有不同想法，仍然可以好好對話，一起為共同生活的土地打拚；這些彼此關心、相互支持的力量，匯聚成讓台灣繼續向前的暖流。

賴總統表示，帶著微笑從台灣出發，也帶著對和平的堅持；期待施振榮與代表團讓世界看見，一個溫暖而堅定的台灣，正持續為全球共同的繁榮付出努力。