本報日前獨家走進桃園市長官邸，曝光市長張善政與兩隻從花蓮排水溝救回的流浪犬「小黃」、「小妹」相處日常，意外引起網友關注，有民眾得知張善政也養狗後，在社群平台Threads許願「捕獲野生遛狗的市長」。張善政今天中午發文，宣布今晚7點將帶著小黃、小妹到檜稽河濱公園散步、認識新朋友，還會準備競選小物「好善手」工作手套與民眾見面，讓不少網友相當期待。

本報日前在桃園市長官邸專訪張善政，發現官邸裡除了張善政一家人，還住著兩位特別的「家人」。小黃、小妹是張善政過去在花蓮務農時，從排水溝裡救起的流浪犬，當時原本是一家6口，包括狗爸爸、狗媽媽及4隻小狗，後來張善政帶回狗爸爸與其中一個女兒，從花蓮一路陪伴至今。

其中狗爸爸小黃已經17歲，換算人類年齡約77歲。儘管年事已高，只要看到張善政回家，仍會熱情靠上前，張善政也會彎腰摸摸牠、握著狗掌互動。相關報導曝光後，有網友在Threads分享，自己前幾天才知道市長養了幾隻狗，笑稱「許願想捕獲野生在遛狗的市長，會稽公園最好」，還有人留言「想看小黃小妹」。

沒想到網友的許願文真的被張善政看到。他今天中午在Threads回應，「沒想到小黃小妹引起大家的關注」，既然網友這麼有主意，今晚7點就會帶著牠們到檜稽河濱公園，一起認識新朋友，也會準備競選小物「好善手」工作手套送給大家，期待今晚與大家見面。

張善政近期頻頻透過Threads與網友互動。上周才因網友質疑他是否住在桃園市長官邸，直接相約官邸外見面，當晚吸引不少民眾前來排隊領取「好善手」、合影；這回網友敲碗看狗，他再度有求必應，讓民眾有機會一次「捕獲」市長和兩位毛小孩。