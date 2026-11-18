外交部領事事務局部分網站日前遭駭，數發部長林宜敬今天表示，發生問題的原因是委外廠商在做系統更新時設定錯誤，產生一個新的漏洞，而駭客利用AI工具掃描發現漏洞後，侵入到領務局系統，拿走一些資料。

外交部領事事務局部分網站日前遭駭，逾7萬張護照大頭照以及2.6萬份授權書掃描檔外洩。領務局12日致歉並說明相關網站經修復已恢復上線，遭竊資料不影響已核發護照與授權書效力，民眾無須立即換發護照。

立法院交通委員會今天審查116年度中央政府總預算案關於數位發展部數位產業署單位預算，邀請數位發展部長林宜敬列席備詢。

國民黨立委萬美玲指出，領務局在4日發現部分網站疑似遭到駭客入侵，遭竊資料包含民眾護照的大頭照，高達7萬2702個檔案，以及駐紐約辦事處部分授權書的掃描檔2萬6072筆等資料，不知道數發部是否有去了解，是網站存在漏洞，還是委外廠商未依契約履行資安的相關防護措施。

林宜敬表示，就他的了解，遭駭的是領務局網站，不是外交部本部的網站。而發生問題的原因是委外廠商在進行系統更新時，有一個設定錯誤，等於是原來沒有問題的部分，因為設定錯誤而產生了一個新的漏洞。

林宜敬指出，駭客則是利用AI工具掃描，在發現這個漏洞後，就侵入到領務局的系統中，並拿走一些資料。