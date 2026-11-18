APEC經濟領袖代表施振榮今天出發，總統賴清德說，台灣帶著微笑出發，也帶著對和平的堅持，期待施振榮與代表團讓世界看見，一個溫暖而堅定的台灣，正持續為全球共同繁榮付出努力。

2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）18、19日在中國深圳舉行，賴總統請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮擔任領袖代表。

施振榮上午率團出發前表示，這次出席APEC將遵照賴總統的指示與各國會員積極交流，分享台灣在此議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻，「台灣將帶著微笑曲線而來」。

賴總統在臉書發文表示，「台灣，帶著微笑曲線而來」，今天APEC經濟領袖會議登場，施振榮帶著台灣作為會員的責任與實力和各會員夥伴交流，傳達台灣願意為世界貢獻的心意。

賴總統說，施振榮提出「微笑曲線」，鼓勵企業透過創新，創造更高的價值；施振榮倡議的「新王道」也提醒大家，企業的成長，要讓合作夥伴一起受益；這份理念，同樣可以成為國家與世界相處的態度。

賴總統表示，台灣在全球半導體及AI供應鏈中扮演重要角色，這是許多台灣人長年努力的成果，也讓台灣有能力協助更多夥伴，把科技用在改善生活、解決問題上。台灣願意分享經驗，讓更多人共享AI發展的成果。

賴總統說，面對變動的世界，台灣以自身經驗證明，堅守自由民主，同樣能夠實現良好且有效率的公共治理，帶動經濟繁榮。台灣始終相信，透過平等互惠的合作，可以累積信任、為彼此帶來更安定的未來。台灣有能力、也有意願，當世界的好夥伴。

賴總統表示，這份善意也來自台灣熟悉的日常，遇到困難時，總有人願意伸出援手；對未來有不同想法，仍然可以好好對話，一起為共同生活的土地打拚。這些彼此關心、相互支持的力量，匯聚成讓台灣繼續向前的暖流。

賴總統強調，台灣帶著微笑出發，也帶著對和平的堅持，期待施振榮與代表團讓世界看見，一個溫暖而堅定的台灣，正持續為全球共同繁榮付出努力。