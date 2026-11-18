國民黨立院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、國民黨台南市長候選人暨立委謝龍介上午舉行「拒喝光電水！ 1128 全民站出來！」記者會，許宇甄表示國際水資源研究早就證實，光電板的塑膠部件與金屬管線，可能將鋁、鋅等重金屬釋放到水中；科學界也明確警告，目前全球根本缺乏這種材質長期浸泡在水中，經過二十年日曬雨淋、老化及微塑膠釋出的長期追蹤數據。

許宇甄表示荷蘭有一項研究發現，當地一座飲用水水庫裝設浮動式太陽能光電系統後，水下生態出現明顯變化，不只原有的水生植物大幅減少，光電板下方更滋生大量具有毒素的藍綠菌，覆蓋率高達90%。

國民黨台南市長候選人暨立委謝龍介拿著「烏山頭水庫光電板 上任一定拆」標語出席記者會，表示烏山頭水庫11.5公頃的光電板，對台南鄉親來講是非常辛苦的事情，很多鄉親向他投訴。昨天陳亭妃說一直在守護台南的水，那為什麼在立法院過關的時候，要讓光電板繼續做下去？

謝龍介表示不管任何人要選台南市長，這時都應該表態，共同合作捍衛台南市民飲用水的安全，共同發聲把11.5公頃的太陽能板全面拆除。每天在喝的水，裡面如果有重金屬超標、清潔劑殘留，民眾敢喝嗎？過去爐渣案延伸出來，台南的稻米產生了六價鉻，檢察署都查了，還能讓台南地區繼續這樣下去嗎？