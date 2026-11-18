名間鄉茶農不滿茶菁補助遲遲未發放，今天上午由反焚化爐自救會前往南投縣政府抗議，要求縣府發放補助，並撤回對焚化爐環評抗爭遭判刑鄉民的追究。縣長許淑華反擊，縣府已提出加碼1400多萬元方案，鄉公所卻拒絕配合修改計畫，質疑名間鄉長陳翰立究竟是替茶農爭取權益，還是另有政治目的。

陳翰立表示，從8月19日茶菁價格下跌至今已經3個月，中央農糧署也承諾補助茶農，縣府卻遲遲沒有讓補助到位。他說，農民正面臨生計困境，縣府不應在選舉前卡住救命錢，若縣府認為補助不足，可以自行加碼，不應讓農民承受政治角力的傷害。

陳翰立也替先前參加焚化爐環評範疇界定會、因破壞桌子遭判刑的鄉民抱屈。他說，當時鄉民願意賠償桌子，甚至願意賠更多，但桌子價值約6萬元，鄉民卻遭判刑2個月，茶師常行深也被判刑4個月，希望許淑華高抬貴手，不要再追究鄉民責任。

民進黨南投縣長候選人温世政也到場聲援，呼籲縣府撤回告訴。他說，農民是為了生計才走上抗爭，希望縣府不要與農民計較，地方首長應坐下來協商，共同保障農民權益。

許淑華則說，並非縣府不願補助，而是調整補助方式，讓茶農能拿到更多錢。她指出，原先中央規畫茶菁每公斤補助2元、茶籽每公斤補助1元，縣府希望中央將3元全數補助茶農，另外由縣府編列1400多萬元補助茶商，形成「3加1」方案，讓茶農與茶商都能獲得協助。

許淑華說，縣府已發文中央表達補助意願，也要求名間鄉公所將原本「2加1」計畫修改為「3加1」，但鄉公所不願配合，後來中央卻再發文要求縣府執行。

她說，陳翰立身為鄉長，理應替茶農爭取更多補助，縣府願意多出1400多萬元，為何鄉公所反而不願修改計畫，並反問陳翰立究竟是替茶農發聲，還是藉事件達到政治目的。