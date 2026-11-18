近日資安事件頻傳，已有10餘家企業、機構爆發重大資安事件，外洩個資約800萬筆。行政院今天發函各部會，要求督促所轄業者，一旦發生個資外洩事件應立即依個人資料保護法規定通知受影響當事人，也請民眾提高警覺避免遭詐。

近日國內外資安事件頻傳，包含易遊網、永豐銀、91APP、外交部領事事務局、台北市工務局大地處臉書粉絲專頁都一度遭駭，引發關注。行政院今天透過新聞稿指出，數位發展部統計資料顯示，近期已有10餘家企業、機構爆發重大資安事件，外洩個資約800萬筆。

行政院表示，今天已函請相關部會督促所涉企業、機構，依個人資料保護法第12條及施行細則第22條規定，即時以言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真、電子文件或其他方式，通知資料被外洩當事人，同時建議其在官網首頁、APP或實體店面等處張貼醒目公告，明確提醒民眾可能的詐騙手法與風險。

行政院也提醒，民眾千萬要提高警覺，就算詐騙集團掌握民眾身分證字號、出生年月日、住址等個資也不要驚慌，應立刻掛斷電話，接著撥打165反詐騙專線求證，並隨時注意企業機構官網首頁、APP或實體店面公告，保護個人財產安全。