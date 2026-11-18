民進黨立委劉建國今天指出，「癌症新藥基金」從2025年啟動，截至今年上半年共6232名病友受惠；病友團體表示，目前基金只是公務預算、還不是法定預算，未來希望能法制化，才能保障財源永續，守護更多癌症病友。

劉建國上午與台灣癌症基金會、癌症希望基金會、台灣全癌症病友連線、中華民國乳癌病友協會以及台灣年輕病友協會，共同在立法院舉行記者會。

劉建國說，推動癌症新藥基金的初衷，就是希望病友早點得到適合的治療，他長期跟病友站在一起，知道病友的期盼，當有藥可以用，卻「望藥興嘆」是人生比較悲慘的事。2023年他與病友團體拜會當時的副總統賴清德，很幸運賴清德將此列入2024年總統大選政見裡。

劉建國表示，「癌症新藥基金」在2025年、2026年各編列新台幣50億元，2027年規劃投入60億元，三年合計160億元。據健保署統計，在2025年使用的病友為2643人，今年上半年則有3589人，合計6232人次獲基金支持。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症新藥基金的成立，是許多癌友團體的共同期待，新藥不只是治療的選擇，更是延續生命、獲得更好生活品質的關鍵，但癌症新藥很貴，如果沒有健保給付，每個月十幾萬元的負擔非常沉重。

蔡麗娟指出，今年已經有18項癌症藥品收載入新藥基金；目前這項基金只是公務預算、還不是法定預算，未來希望能法制化，才能保障財源永續，守護更多癌症病友與家庭，讓病友能透過這項機制，帶來治療的希望與力量。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，感謝劉建國與病團攜手推動暫時性支付，病人可能不懂什麼是健保總額、癌症新藥基金，只在乎就醫時用不用得到藥。希望建立透明、可預期的預算銜接機制，讓新藥進得來、健保接得住、病人治療不中斷，別再讓病人感受到用藥缺乏與自費困境。