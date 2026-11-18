經濟部連年發文詢問翡翠水庫是否蓋光電板引發風波，沒想到台南也成重災區。台南市長公辦政見會交鋒，民進黨候選人陳亭妃脫口說出「現在所有水庫根本就沒有光電板」，接著又說「只要到2032年4月23日就不能再續約」，不僅讓對手謝龍介撿到槍，台北市長蔣萬安更大酸「以為是AI影片，結果是真的」。陳亭妃因光電板失分，要怪也只能怪賴清德了。

經濟部可能作夢也沒想到，九合一選舉投票前夕，水庫光電板竟成話題。但問題還是出在水利署連續三年發文詢問翡翠水庫是否裝設光電，經濟部深知「事態嚴重」，罕見四度發文澄清，表示沒規畫也沒強制翡翠水庫裝光電板，但反遭網友灌爆，還延燒到台南，有網友質疑經濟部就在南部水庫裝光電板，「是不是欺負南部人？」、「為什麼烏山頭水庫就適合呢？南部人的命不值錢嗎？」。

巧的是，昨天台南市長選舉公辦政見會登場，藍綠針對烏山頭水庫光板展開攻防，謝龍介指烏山頭水庫供應逾180萬人用水，水面光電板影響市民用水安心，並拿翡翠水庫作對比，質疑台南市民為何要淪為二等市民？ 他還承諾上任要合法拆除光電板，若未能兌現承諾，民眾可發動罷免。

陳亭妃可能一時口誤，在段落結尾說「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了」，但事實上烏山頭水庫第一期水面型光電板目前正在運轉，全台還有阿公店水庫、新竹寶二水庫等多座水庫都設有光電板。陳講完後可能驚覺失言，接著又說「烏山頭水庫只要到2032年4月23日就不能續約」，今天說要告媒體斷章取義，要不算失分都難。

其實，如果看完整場政見會，陳亭妃掉漆還不只一處。除了事實錯誤，為反擊謝龍介承諾「合法」拆除光電板，她稱「市府無權直接片面拆除光電 ，那是水利署的所有權，不是台南市政府的土地，你有辦法侵門踏戶去拆嗎？」。她想點出謝龍介信口開河，但也顯露自己缺乏市民思維。

要問的是，謝龍介真的沒有工具可以合法拆除烏山頭水庫的光電板嗎？如果謝真的無能作為，為何台南市長黃偉哲敢去函經濟部要求檢討既有水庫光電板設施並確認取消烏山頭二期擴建？

就實務而言，謝龍介可以用工具還真是不少，除徹查當初核准與契約合法性，市府可採取的合法途徑還包括光電設施有無違反水污染防治法、飲用水管理條例或廢棄物清理法等情節，也可以檢視建築或雜項執照適法性，重新清查當初核發的許可是否符合規定，如有未按圖施工或違反都市計畫、非都市土地使用管制等情形，可依法撤銷許可並限期拆除。

市府如果有心，更可以協調中央合意終止契約並編列預算補償，再不然也可推動修法廢止。總之，地方政府雖沒權進入水庫強拆設施，但若有心為之，並非無計可施。陳亭妃參選市長，對於這件市民大事理應深思熟慮，而不是膝反射說水庫沒有光電板，指責對手開支票不可能兌現，再怪外界「惡意扭曲」 。

換一角度來看，即將卸任的台南市長黃偉哲過去對於水庫光電板的態度一直是配合中央，但他也體察到民意轉向，敢在任期之末行文中央不要再推二期擴建；回溯烏山頭水庫光電板裝置之初，當時市長是賴清德，他對此沒有任何反應，此際黃的表現似乎不在賴之下。

烏山頭水庫光電板爆發爭議時，地方吵得沸沸揚揚，陳亭妃一度要求中央停止核發台南四大水庫執照、確保水質安全並將監測數據獨立公開等，為此還在中常會遭賴清德嚴厲質問。往事歷歷在目，如果光電板真有疑慮，市民還真是不能期待陳亭妃當市長敢動光電板一根汗毛！