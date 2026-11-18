蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能獲得公股投資案，財政部給出「非利害關係人」、「不適用公職人員利益衝突迴避法」及「免報核定」。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室主任江怡臻表示，這件事說穿了就是一句話「不必去查」，從過去蘇貞昌院長涉及施壓加速電視台發照，到現在的曠世智能案，不由得讓人想起，只要是蘇家涉入爭議弊端，怎都是「不必去查」，只盼新北市民的眼睛雪亮，自己討回公平正義。

江怡臻今在臉書發文表示，2022年，時任行政院長蘇貞昌被踢爆「找NCC主委陳耀祥」施壓加速電視台發照，結果蘇貞昌在立法院面對質詢時，竟霸氣怒嗆：不必去查，把涉及公權力介入與行政中立的重大疑雲，輕描淡寫推給「股東私人糾紛」。如今歷史再度重演，面對人民納稅錢投入蘇巧純公司的曠世智能案，又不必去查了？

江怡臻說，蘇貞昌時任行政院長、蘇巧慧擔任立委，二親等親屬蘇巧純擔任曠世智能董事（依公司法即為負責人），廉政署也認定具關係人身分，但沒揭露、沒迴避不必去查。國發基金投資金額精準落在1999萬9000元，只差1000元就觸及2000萬元門檻，配合台企銀創投2080萬元合計砸下逾4000萬元公帑，不必去查。

另蘇巧純以每股約0.5元取得近500萬股、持股逾27%，國發基金與台企銀卻以每股13元高價溢價認購、持股僅約17%，國家出大錢當冤大頭，蘇家低價穩坐大股東，這不必去查。曠世智能旗下「微股力」平台曾遭檢方起訴涉入詐騙相關案件，獲投資後公司不僅縮編、連年虧損，每股價值大跌導致國庫帳面虧損近3000萬元也不必去查。

江怡臻更指，蘇貞昌的超越基金會、蘇巧慧丈夫的公司，以及蘇巧純的設計公司與曠世智能，全數集中在同一棟大樓運作，面對各界要求公開投資細節卻一再拖延，也不必去查。從當年的蘇貞昌被踢爆施壓，到今天的曠世智能，只要遇到蘇家，法規自動轉彎、部會自動護航、審計資料一拖再拖。

江怡臻表示，「恭喜蘇巧慧委員了，球證、旁證都是妳的人，真的不能跟妳鬥。」只盼新北市民的眼睛雪亮，自己用選票討回公平正義。