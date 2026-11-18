國民黨立院黨團書記長許宇甄、立委林沛祥、王鴻薇上午一起舉行「碩士論文大量抄襲？ 童子瑋出來誠實面對！」記者會，許宇甄表示該篇論文之前就有媒體人指出整篇文字相似度達到42%，其中14.8%的內容與多篇中國大陸研究文獻重合，涉嫌直接抄襲對岸學者的文獻。

許宇甄表示更離譜可笑的是，連寫論文最有個人特色的感謝詞，也涉嫌複製對岸學者研究澳門博彩業的內容，質疑一個連感謝教授都要用抄的候選人，你怎麼還能相信他對基隆市民的承諾是真的呢？誠信到底在哪裡？

許宇甄表示基隆鄉親都在等著民進黨基隆市長候選人童子瑋的回答，並指童子瑋陣營大玩數字遊戲，拿著另一套標準指相似度只有27%，沒有超過海大的標準30%，呼籲童子瑋不要再躲，親自站出來針對涉嫌抄襲的段落交代清楚。也對海大發出嚴正呼籲，應重視此事啟動調查，還是校方不敢得罪民進黨政府，只想以拖待變。