立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲、金融監督管理委員會、法務部廉政署、審計部就「台企銀創投公司投資曠世智能公司事前評估過程至投資後效益及管理之爭議與適法性」進行專題報告，並備質詢。立委抨擊前閣揆蘇貞昌的女兒蘇巧純投資曠世智能，還涉及逃漏贈與稅，曠世智能的投資須適用公職人員利益衝突迴避法，並且要求財政部跟台企銀去公布蘇巧純的每股投資明細。

對於利衝法是否適用於國發基金天使基金的投資？審計部表示，已經發函給法務部去釐清這個法規的規定是否適用於投資，法務部則當場表示，這個投資並不適用於利衝法。立委抨擊當曠世智能虧損之後，連嘉實資訊這個策略股東都已經撤資了，台企銀還在硬撐，如何對得起最大股東財政部跟人民？台企銀董事長李嘉祥表示，投資是經過內部專業的評估，這是經營大環境的變化，曠世智能內部有碰到一些困難，包括研發的困難以及重要骨幹人員的離職，但是台企銀是做股權投資，且認為曠世智能慢慢已有改善，所以去年開始他們已經獲利了，有積極的在做投資的管理跟追蹤。

審計部表示，審計部在鑑價的部分的確是有意見，對於投資價值的評估，審計部的確是給國發會意見，國發會在申請人提出之後，應由創投公會來輔導，而且建議對於大額的投資要引進第三方鑑價機制，對此已經有給國發會相關的建議。

立委要求台企銀必須在一個禮拜之內提出各在不同的價位投資個別的股數，因為曠世智能是非上市上櫃的私人公司，因此投資都有簽保密協定，例如是用五毛錢買多少股？80元買多少股？這些明細要求交代清楚，要求兩周之內必須要給相關的資料，審計部也表示，只能夠從公有的資金來查核，不能查到私人的投資明細。