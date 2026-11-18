立法院司法及法制委會今邀法務部、司法院等機關針「司法人員輪班制度與健康權保障之檢討」進行報告，民眾黨立委陳昭姿表示，台北地檢署的法警若請病假採抽籤制「有人抽4次都抽不到」，法務部長鄭銘謙表示，檢察機關案量大，人力、待遇、職等都有提升空間。

陳昭姿表示，她接獲爆料，根據台北地檢署檢察長王俊力簽署的會議記錄，法警室規定每日請病假人數上限是25人，且採取抽籤制，有法警連抽4次都抽不到，無法請假，如仍請假即以曠職恐嚇，臨時請假還要求附證明、預約單並寫職務報告。

陳昭姿說，她了解北檢案件多，工作量大，抽籤抽不到病好了又生病了，請法務部兩周內提出改進方案及研究報告。

國民黨立委林倩綺則說，2026年至9月為止，全國地檢署分案213萬件，未結案件有66萬件，未結案比去年同期增加18%，要求法務部盤點檢察機關相關人力。

「就人不夠嘛！」鄭銘謙說，台北地檢署是非常忙碌的機關，天天有人去按鈴申告，停在台北地檢署門口的SNG車數只僅次於立法院；他過去擔任檢察長時，晚上10點去巡查都會給值班人員鞠個躬，尤其現在選舉查察，所有人力包括觀護人也要投入，還要維持機關運作，因此經常三更半夜機關還是燈光輝煌。

鄭銘謙表示，地檢署除了法警之外，檢察官、書記官人力也不夠，對法警的請假機制會再去了解，有關人力、待遇、職等都要提升，看如何能做到讓同仁滿意。