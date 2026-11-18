經濟部連年發文詢問翡翠水庫是否蓋光電板引發風波，沒想到台南也成重災區。台南市長公辦政見會交鋒，民進黨候選人陳亭妃脫口說出「現在所有水庫根本就沒有光電板」，接著又說「只要到2032年4月23日就不能再續約」，不僅讓對手謝龍介撿到槍，台北市長蔣萬安更大酸「以為是AI影片，結果是真的」。陳亭妃因光電板失分，要怪也只能怪賴清德了。

2026-11-18 12:06