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APEC美中俄領袖將會面 府：正面看待有助區域穩定努力
針對本屆亞太經濟合作會議（APEC）年會期間，美國總統、中國國家主席及俄羅斯總統等領袖將陸續會面，總統府今天表示，任何有助於管理威權擴張風險、促進區域安全穩定的努力，台灣都正面看待；我方也與美方緊密聯繫，完整掌握各項狀況。
各國領袖本週齊聚中國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，將著手處理核武、AI、貿易、俄烏戰爭等一系列重大議題，備受矚目的美中俄領袖首次三方會談也將於19日登場。
總統府發言人郭雅慧今天回應媒體詢問表示，任何有助於管理威權擴張風險、有助於區域安全穩定的努力，台灣都正面看待，我方也與美方緊密聯繫，對各項狀況完整掌握。
郭雅慧說，作為印太區域及國際民主社群的一員，台灣立場始終一貫，就是強化自我防衛，全力維持現狀不受破壞，並持續與國際民主友盟合作，共同守護區域安全。
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