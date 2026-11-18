近期國內爆發多起重大資訊安全事件，行政院今天要求各部會督促所轄發生個資外洩事件企業、機構，立即依「個人資料保護法」規定通知受影響當事人，並呼籲民眾提高警覺，避免詐騙集團以假冒客服或檢警方式，或發送釣魚電子郵件、簡訊等方式詐騙，保護個人財產安全。

行政院打擊詐欺指揮中心提醒，就算詐騙集團輕易說出當事人的身分證字號、出生年月日、住址等個資也不要驚慌，不要被詐騙集團話術帶著走，立刻掛斷電話、撥打165反詐騙專線求證，隨時注意企業機構官網首頁、APP或實體店面公告，保護個人財產安全。

數位發展部統計資料顯示，近期已有10餘家企業、機構爆發重大資安事件，外洩個資約800萬筆。

行政院近期函請相關部會督促所涉企業、機構，依「個人資料保護法」第12條及施行細則第22條規定，即時以言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真、電子文件或其他方式，通知資料被外洩當事人；並建議同時於官網首頁、APP或實體店面等處張貼醒目公告，明確提醒民眾可能的詐騙手法與風險。