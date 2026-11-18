翡翠水庫設置光電板爭議持續延燒，國民黨團今舉行記者會指出，國際研究證實，光電板會釋放鋁、鋅等重金屬到水中，對水資源有所影響；而在野黨去年在立法院修正「環境影響評估法」，設置一定面積或容量以上的光電板需接受環評時，民進黨十位要參選各縣市首長的立委卻皆投下反對票。

國民黨立院黨團書記長許宇甄指出，國際水資源研究早就證實，光電板的塑膠部件與金屬管線，可能將鋁、鋅等重金屬釋放到水中；科學界也明確警告，目前全球根本缺乏這種材質長期浸泡在水中，經過二十年日曬雨淋、老化及微塑膠釋出的長期追蹤數據。

許宇甄說，荷蘭也有一項研究發現，當地一座飲用水水庫裝設浮動式太陽能光電系統後，水下生態出現明顯變化，不只原有的水生植物大幅減少，光電板下方更滋生大量具有毒素的藍綠菌，覆蓋率高達90%。

許宇甄表示，經濟部說翡翠水庫去年就已經結案，這是因為台北市政府連續三年都說不，台北市長蔣萬安去年在議會公開表態，絕對不准在翡翠水庫設置光電板。此外，國民黨、民眾黨去年通過環評法第三條修正案，「超過五公頃的面積，或裝置容量達一萬瓩以上的水面型光電，必須通過環評。」

許宇甄指出，而通過環評法案時，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、高雄市長候選人賴瑞隆、台南市長候選人陳亭妃、雲林縣長候選人劉建國等10位縣市長候選人都投下了反對票。

台南市長候選人、國民黨立委謝龍介表示，烏山頭水庫11.5公頃的光電板，對台南鄉親來講是非常辛苦的事情，很多鄉親向他投訴。昨天陳亭妃說一直在守護台南的水，那為什麼在立法院過關的時候，要讓光電板繼續做下去？

謝龍介說，不管任何人要選台南市長，這時都應該表態，共同合作捍衛台南市民飲用水的安全，共同發聲把11.5公頃的太陽能板全面拆除。每天在喝的水，裡面如果有重金屬超標、清潔劑殘留，民眾敢喝嗎？過去爐渣案延伸出來，台南的稻米產生了六價鉻，檢察署都查了，還能讓台南地區繼續這樣下去嗎？

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，雙北地區過去無論是新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲都勇於捍衛，回絕經濟部水利署在翡翠水庫設置光電板。在選前十天，黨團也要求候選人都應該針對這樣的議題表態。

洪孟楷批評，當在野黨要嚴謹把關，不准水庫等敏感生態及環境保護相關領域增設光電板的時候，十位要參選縣市長的民進黨立委投下反對票，如今要參選百里侯、當父母官了，人民絕對不放心。