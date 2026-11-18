「公部門個資外洩頻傳，數發部應加強管理！」藍委洪孟楷18日質詢時如此要求數發部長林宜敬，林宜敬回應說，資安署人手不到2百人，會請各級政府資安人力協助，並進行全國協調。洪孟楷則認為林的說明「很爛」，讓林不滿回嗆：「委員每次都作人身攻擊」，氣氛一度劍拔弩張。

網站更新要第三方驗證

立法院交通委員會18日處理通傳會、數發部與工程會等部會的預算審查。國民黨立委洪孟楷質疑，目前已有10多家民間企業與公部門個資外洩，其中領務局的掌握狀況為何？林宜敬回應說，領務局的網站由於幾個月前，委外廠商維護更新時設定錯誤、出現漏洞，駭客透過AI發現漏洞而入侵，因此有部分個資外洩。

洪孟楷質疑，更新網站的前後，領務局是否有跟數發部尋求協助？他指出，建築界在變更設計時，都要請相關單位或結構技師進行安全確認，還有第三方公正單位確定設計是否安全，在虛擬世界，數發部做為公家機關非常重要保護個資的機關，網站變更管理是否應找數發部確認？資安署長蔡福隆則說，此案領務局沒有請數發部協助。

藍委與部長唇槍舌戰

「沒有人希望個資外洩！」洪孟楷不滿指出，否則詐騙就會繼續橫行，但公家機關持續爆出個資外洩，沒有防範嚴謹是事實，數發部應該要有更大的公權力介入。但林宜敬回應說，資安署人手不到2百人，無法涵蓋全台公家機關，應該善用民間資源與各級政府資安人力，數發部負責協調全國資安。

「我覺得你的說明很爛！」洪孟楷如此痛批，但林宜敬也不滿說：「委員每次都作人身攻擊！」洪孟楷接續表示，他不會要求工程會要檢視全台公共工程，但起碼要制定指引。林宜敬則強調：「我們已經做了很多措施，…委員你不能要我一定要按照你的方式回答！」洪孟楷也不滿反批，若公部門持續爆發個資外洩，那還要數發部幹嘛？「不要一直在媒體面前裝無辜。」

擴大高階人才培育

同黨立委萬美玲也相當關注資安外洩議題，並提醒數發部，若未來健保、戶政等與民眾更相關的系統若也出漏洞會相當危險，政府應提早預防。

另外她也指出，國發會的調查顯示，產業認為高階AI人才需求不足的比例從60.4%提升到73.8%，包括高階AI人才與資料科學家相當缺乏，但目前政府的計畫較多關注基礎人才，應擴大培育高階人才。

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