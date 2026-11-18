「選舉當天，警察要從早上5點值勤到晚上5、6點，相當辛苦，政府應增加津貼！」白委許忠信18日質詢時詢問警察加給，刑事局長邱紹洲回應1天最高8百元，許忠信希望提高；藍委張智倫則強調「替代役役男傷病停役檢定標準」停役審查條件變嚴格，政府應評估可能的影響。

1天8百元太少？

立法院內政委員會18日處理115年預算解凍案與審查116年預算，目前是在官員詢答的階段。民眾黨立委許忠信便問說，28日將進行地方選舉，全國需要調配多少警力？邱紹洲回應說4.6萬人，許忠信詢問是否每個投票所都會配置？邱紹洲表示對。許忠信追問說，警察選舉當天幾點開始執勤？邱回應凌晨5點。

「因為要護送選票！」邱紹洲進一步回應，許忠信便表示，警察並不適用《勞基法》，之後還要值勤到晚上5、6點，甚至更晚，「這樣已經過勞了！」他也詢問選舉期間是否會有加給？邱紹洲回應，除了一般的緊急加給外，選舉期間還會有重大勤務加給，1天最高8百元，也會提供餐食給員警，不用自己另外買。

但許忠信認為8百元太少，希望可以提高。內政部長劉世芳回應，加給是另外給的錢，並非當天警察的薪水。

評估新停役標準影響

國民黨立委張智倫則詢問替代役役男近日發生的社會案件，包括16日成功嶺有替代役役男驚傳墜樓，內政部事前是否有掌握狀況？役政司長沈哲芳回應說，入營前都會請役男與其家庭填寫需求調查表，該役男填寫不需要協助，但入營之後部隊有發現他有個人狀況，因此有主動安排諮商與就醫。

「難道填寫不用幫助就不用關心嗎？」張智倫如此質疑，沈哲芳則回應說，在訓練過程發現有問題時，部隊會主動關心、安排諮商老師進行諮詢。張智倫則表示，由於內政部9月預告修正「替代役役男傷病停役檢定標準」，針對精神疾病部分（包含精神官能症、精神病、嚴重型憂鬱症等）加嚴了停役審查條件，未來對部隊的影響要妥善評估。

【更多精采內容，詳見 】