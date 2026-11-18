年底選戰倒數最後決戰10天，翡翠水庫是否設置太陽能光電板引爆藍綠交鋒。台北市研考會主委殷瑋今在臉書點出民進黨光電板的三件事「荒謬到爆、笑到廢」，包括「沈伯洋對光電三法投下反對票還洋洋得意」；「卓榮泰要讓水庫光電板成為永久設施」；「陳亭妃說水庫都沒有光電板。」

殷瑋說，「沈伯洋：對「加嚴光電環評」say no。」光電亂象加嚴環評門檻，沈伯洋said no，這也是他say的唯一的no。「光電三法」在立法院投票，這是才不到一年前的事，「加強對太陽光電設施的環境與土地規範，遏制光電開發衍生的亂象，重點在畫設禁建區和加嚴環評門檻。 」這個修法方向，誰會say no？但沈伯洋、蘇巧慧、賴瑞隆、陳亭妃，都投下了反對票。

比對沈伯洋日前稱立場「尊重經濟部」，殷瑋提到，真相已經很清楚，「維護民進黨執政的利益與方向，黨意如何、沈伯洋就是如何」，對照蔣萬安堅決對翡翠水庫設置太陽能光電板說不，「絕對不准」；民進黨中央政府連環公文三次，台北市政府都堅拒。

殷瑋更將沈伯洋今早聯訪的說法「原文全露」，沈伯洋今早稱「在水庫上面就是不能夠設，結果如果大家回去翻這一個當時表決，還有國民黨黨團當時發言，他們的意思是，只要通過環評就可以了。那不是跟他們這幾天講的完全不一樣嗎？這幾天不是說完全不准，絕對不可以，那怎麼通過法律的時候是『超過幾公頃以上的，就一定要通過環評』，意思說通過環評就可以？我的立場反而是更堅定的，翡翠水庫就是不可以，就是不可以，那就是不行。我沒有想到他們那麼喜歡自己打臉自己，我覺得也是讓場面感到十分的溫馨。」

殷瑋痛批，到底在講什麼東西啊？依沈伯洋的邏輯，把環評加嚴，就等於「通過環評就可以」，反而是「反對環評加嚴」的那一方才是真正的嚴格。「那沈要不要乾脆廢掉環評制度啊？」殷說，全國一致的環評制度要加嚴，對台北的翡翠水庫裝光電這事也要堅拒，這邏輯上有衝突嗎？並批沈伯洋有力氣講廢話，宣稱自己「立場堅定」，為什麼不去做一些立委該做的事，如監督經濟部不要再問翡翠水庫「可不可以裝光電板」？

殷瑋點第二個「荒謬到爆，廢到笑」，是「卓榮泰：水庫光電板是『永久設施』」。殷瑋說，去年10月，立委王育敏質詢問三個問題：（一）浮具船筏都不行，光電板卻可以？卓榮泰稱「美國、德國、日本、韓國都有類似的，他們的標準和我們相較，絕對不會落後給他們」。第二個問題：用光電板就援引國際案例，核能就不可以？第三個問題：法規說設施許可年限只能3年，光電板卻可以7年？

卓榮泰當時強調，「光電板絕對不是一個臨時性搭上去的，它是相當堅固的」。 殷瑋說，所以為了規避違法違規的問題，中央政府對於「水庫裝光電板」的立場是：不但要在水庫裝，而且裝水面沒問題，而且還要設置成「永久性設施」。

殷瑋提到第三個「荒謬到爆，廢到笑」，就是「陳亭妃：『現在所有水庫根本就沒有光電板』」殷瑋說，這很適合當作今天的結論。「對對對，水庫都沒有光電板，民進黨政府從頭到尾都沒有要在翡翠水庫裝光電板」，反對「光電三法」的人才是愛翡翠水庫愛台灣的人。「一切都是我們眼睛業障重。」