北市府擋下翡翠水庫設置光電板，讓外界再次關注烏山頭水庫光電設施及用水安全。對於台南市府稱馬英九執政時期研議水庫光電。國民黨副主席蕭旭岑表示，馬政府時期僅為部會研議，但因馬英九強烈反對才未執行，請民進黨不要再用「馬維拉」。

台南市府經發局指出，水庫光電政策於民國104年馬政府時期開始研議，105年行政院核定「太陽光電2年推動計畫」，由水利署統籌推動水域光電，烏山頭水庫案於106年由原權責機關嘉南農田水利會配合政策辦理招商，111年5月第一期完工運轉，政策研議、招商及設置各有明確時間背景。

蕭旭岑今天表示，當時他擔任總統府副秘書長，部會的政策研議，每個政府都會有，無論政策好壞，政府都會研議；但水庫光電政策，因時任總統馬英九當時強烈反對，所以沒有執行，「誰開始執行的？是民進黨。」

蕭旭岑表示，請民進黨不要再用馬維拉，認真面對自己居然要台北市民喝光電水的的問題。