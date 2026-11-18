普發現金二萬或一萬？朝野目前仍無共識，盧秀燕今天在后里區聯合行政中心興建工程動土典禮後受訪表示，她支持普發現金二萬，如果普發現金每人二萬，按照國民黨的提案，每人二萬也不過花4600億，花不到一半；江啟臣表示，國民黨團提出希望是普發二萬，而不是一萬，朝野正在協商溝通當中，很快這兩天應該會有答案出來。

盧秀燕表示，她從台中市政府的觀點來看，今年我們超收稅收一兆元，所以如果普發現金每人二萬，按照這個國民黨的提案的話，每人二萬，那也不過花4600億，花不到一半。剩下的一半超過5000多億的稅收，讓賴總統去運用，所以會超徵這麼多，是因為有AI紅利，AI紅利政府跟全民共享，她想這才是真正做到AI紅利，政府跟人民共享的目的。

盧秀燕說她個人是支持普發現金二萬，她請一旁江啟臣也表達自己意見，江啟臣表示，這個案現在應該周五朝野會再進行，不管是協商，或者是最後可能也有表決，還不一定，現在因為朝野之間還在協商這件事情，不過這周應該就是會處理了。

江啟臣表示，剛剛盧市長也提到去年其實沒有AI紅利，就已經普發現金一萬，主要是超徵稅額的一個問題，希望能夠還稅於民。今年又有AI紅利，也是賴總統自己講的。所以在野黨尤其國民黨團也提出希望是普發二萬，而不是一萬，現在朝野正在協商溝通當中，很快的，兩天後應該會有答案出來。