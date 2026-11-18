2026年亞太經濟合作經濟領袖會議將在中國舉行，擔任領袖代表的宏碁集團創辦人施振榮今天出發前表示，將與各國交流分享台灣科技及AI產業優勢，向國際展現台灣的實力及貢獻。

2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）18、19日在中國深圳舉行，總統賴清德敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮擔任領袖代表，出席APEC經濟領袖會議，施振榮是台灣重要企業領袖，曾於2007年擔任APEC領袖代表，出席澳洲雪梨經濟領袖會議。

施振榮今天率APEC代表團搭乘中華航空公司班機前往中國，他出發前在桃園國際機場國賓門發表談話表示，很榮幸受賴總統託付，代表前往中國深圳出席今年APEC經濟領袖會議，這是他繼2007年出席在澳洲雪梨舉辦的APEC經濟領袖會議後，再次擔任領袖代表，承蒙賴總統的信任，他深感責任重大。

施振榮指出，回顧近20年前他出席澳洲雪梨經濟領袖會議，並提出「APEC數位機會中心」第2階段（ADOC 2.0）倡議，期盼結合政府跟民間企業的力量，協助縮短APEC社群裡的數位落差、促進綠色成長及永續發展，時至今日，全球經貿環境已歷經重大變化，數位轉型跟人工智慧的快速發展，不僅改變產業的面貌，也為亞太區域帶來新機會與挑戰。

施振榮說，從過去他投入國際企業經營，與許多APEC會員建立穩定的合作關係，近年來，他秉持探索AI作為長期協作夥伴可能性，而始終秉持不斷學習的精神，思考人類如何與AI共同創造價值。

施振榮表示，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員，政府及企業透過公私協力、對外投資等方式，將AI相關產業發展的餅做大，使更多合作夥伴能享受AI帶來的紅利。

施振榮說，這次出席APEC將遵照賴總統的指示與各國會員積極交流，分享台灣在此議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻，「台灣將帶著微笑曲線而來」。