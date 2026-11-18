立院財委會今日邀財政部等就「台企銀創投投資曠世智能」進行專題報告，立委賴士葆抨擊，前閣揆蘇貞昌的女兒蘇巧純投資曠世智能，還涉及逃漏贈與稅，他也高分貝強調，曠世智能的投資須適用公職人員利益衝突迴避法，並且要求財政部跟台企銀去公布蘇巧純的每股投資明細。

對於利衝法是否適用於國發基金天使基金的投資？審計部表示，已經發函給法務部去釐清這個法規的規定是否適用於投資，法務部則當場表示，這個投資並不適用於利衝法的適用，賴士葆不認同法務部的看法。

賴士葆也質疑，這個問題不但有違公職人員利益衝突迴避法，而且還涉及逃漏贈與稅。賴士葆舉例他所看到的例子，連一般的民眾借錢給親人買股票3500萬元，都要收贈與稅了，那麼蘇貞昌跟他太太，還有蘇巧慧，各給蘇巧純400、400、600萬元，如果扣掉每個人的贈與上限244萬元，那麼總共必須要追討133.6萬元，他要求財政部國稅局必須在兩個星期之內完成調查。

賴士葆也強調，若蘇巧純並沒有付利息給蘇貞昌，或是蘇巧慧，這個就是贈與的行為，如果沒有交贈與稅，就是違法，他還強調蘇貞昌當過閣揆而且還是法律出身，這樣帶頭違法真的很不好。

賴士葆還抨擊，當曠世智能虧損之後，連嘉實資訊這個策略股東都已經撤資了，台企銀還在硬撐，如何對得起最大股東財政部跟人民？台企銀董事長李嘉祥則表示，投資是經過內部專業的評估，這是經營大環境的變化，曠世智能內部有碰到一些困難，包括研發的困難以及重要骨幹人員的離職，但是台企銀是做股權投資，且認為曠世智能慢慢已有改善，所以去年開始他們已經獲利了，有積極的在做投資的管理跟追蹤。

賴士葆也抨擊，曠世智能自國發基金跟台企銀進去投資之後就從賺錢轉成虧錢，這形同挖了一個坑給政府去跳，要求台企銀必須一個星期之內再交報告，為何嘉實資訊都已經撤資了，台企銀還繼續留著投資？

賴士葆也高度質疑，蘇巧純用每股80元去投資曠世智能，總共投資3億多，錢到底從哪裡來？他也質疑財政部提供的資料不足形同蓋牌，對此莊翠雲也反駁財政部並沒有蓋牌，審計部則表示財政部已經在昨天上午11點給一份光碟的資料，會再去做檢視。

審計部也表示，審計部在鑑價的部分的確是有意見，對於投資價值的評估，審計部的確是給國發會意見，國發會在申請人提出之後，應由創投公會來輔導，而且建議對於大額的投資要引進第三方鑑價機制，對此已經有給國發會相關的建議。

賴士葆要求台企銀必須在一個禮拜之內提出各在不同的價位投資個別的股數，因為曠世智能是非上市上櫃的私人公司，因此投資都有簽保密協定，例如是用五毛錢買多少股？80元買多少股？這些明細要求交代清楚，他要求兩週之內必須要給相關的資料，審計部也表示，只能夠從公有的資金來查核，不能查到私人的投資明細，對此賴士葆要求審計部必須在一個月內查出來。