行政院長卓榮泰批評立法院「強行表決、破壞憲政秩序」，國民黨文傳會主委陳以信今表示，憲法第63條明定立法院有議決法律案的權力，依法表決本來就是國會職責，何來強行表決？卓揆一再把副署權當成第二次否決權，反而才是重大違憲；自己不尊重國會議決權，反過來指責立院破壞憲政，根本是顛倒是非、倒果為因。

陳以信指出，今年稅收超徵規模更有預估將突破一兆元，政府理應讓人民共享經濟成果，國民黨主張利用超徵稅收普發現金兩萬元，就是不必增加政府舉債；但卓榮泰政府卻透過追加預算，撥補中油台電1725億元、增資中油2338億元，合計高達4063億元，為何政府可以優先拿錢補助國營事業，卻不願優先將超徵稅收還給人民？難道超徵稅收只能政府花，不能人民領？

陳以信質疑，政府今年有超徵稅收卻不優先還稅於民，反而行政院規畫明年普發一萬元，116年度中央政府總預算卻仍編列舉債1790億元，形同是舉債發現金；連中央銀行總裁楊金龍都說，舉債發現金違反財政紀律。請問卓榮泰的財政標準究竟在哪裡？

陳以信反問，國民黨主張善用超徵稅收、避免新增舉債、讓全民共享經濟成果，有什麼不好？反而需要檢驗的是政府預算優先順序，絕不是立法院依法表決的權力。卓榮泰應先說清楚，為何中油台電4063億元拿得出來，人民多領一萬元卻喊沒錢？為何政府明年仍要舉債1790億元，卻反過來指責國會破壞財政紀律？