民進黨政府連續3年詢問翡翠水庫是否可設置光電板，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，藍白去年修正「環境影響評估法」等光電三法，明確規範水面型光電設置只要達一定面積需辦環評，但蘇巧慧及民進黨立委卻投下反對票，難怪不敢反對翡翠水庫設光電，更不免讓人民質疑，蘇巧慧「們」是否是光電業者門神？守護背後難以計算之巨大利益？也讓她身為「黨意立委」事蹟再添一樁。

郭音蘭說，藍白推動修正「環境影響評估法」等三法，目的是為避免光電設施破壞生態與環境，修法更明文規定，水面型光電設置或累積設置面積達 5 公頃，或裝置容量達 1 萬瓩（10 MW），就須辦理環評。面對環評把關機制，蘇巧慧卻選擇守護黨意，踐踏新北土地、背棄新北人民，投下反對票，完全無視光電設施過度擴張對新北乃至全台灣未來生態環境造成的深遠衝擊。

郭音蘭表示，蘇巧慧投下反對票，更不免讓人聯想是否不只守護黨意、更是守護光電業者的利益？難道蘇巧慧是光電業者門神嗎？回顧蘇巧慧過去的種種行徑，蘇巧慧幾乎都是以同一套邏輯在回應民意，從頭到尾就是個不折不扣的「黨意立委」。

郭音蘭舉例，過去當新北市捷運建設補助款遭到中央大砍54.1億時，身為新北選出立委，蘇巧慧卻一聲不吭不敢替新北市民說話，面對「長者健保排富補助」法案即便立院三讀通過，她依舊反對；甚至連在野黨立委推動「紀念日及節日實施條例」修法、讓廣大勞工獲得充分休息的「恢復國定假日」法案，蘇巧慧同樣選擇跟隨黨意，站在勞工與民意的對立面。

郭音蘭強調，從新北捷運補助款、長者健保費排富補助、勞工國定假日放假權益到如今白紙黑字的環評法投票紀錄，一再證明蘇巧慧永遠是「黨意高於民意」，護航民進黨永遠勝過捍衛新北市民的權益，懇請新北市民在11月28日用神聖一票，讓蘇巧慧知道要為自己的行為負起政治責任。