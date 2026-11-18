美國總統川普明日將在深圳，與大陸國家主席習近平會面，同一天也將進行美中俄峰會。國際事務專家介文汲今接受「千秋萬事」專訪，表示三方峰會中俄「二打一」聯手施壓，川普恐被迫正面回應台灣議題。

介文汲指出，大陸對台灣議題有兩大主張，一是要求美方停止對台軍售，二是要求美方改變對台政策的敘事方式，包括從「不支持台獨」轉向「反對台獨」，並對兩岸從「不著墨」改為「支持和平統一」。

介文汲表示，俄羅斯一向支持中國在台灣問題上的論述，這次「二打一」普亭可能幫腔習近平，對川普形成壓力，雖然川普過去擅長在台灣問題上打擦邊球，不過這次「不談台灣問題是不可能的」，至於如何表述，會談前可能都已經談得差不多了。

介文汲分析，共和黨期中選舉大敗，跛腳的川普任期最後兩年將追求「雅爾達2.0」的歷史定位和政治遺產，不過這次和當年三個戰勝國主導的「雅爾達會議」瓜分利益截然不同。

介文汲認為，美國面臨國內政治挫敗，俄羅斯深陷俄烏戰事泥淖，北京向來強調與第三世界國家站在一起，不願被外界解讀搞「大國外交」、「密室協商」，對於川普的主張，中俄不會照單全收。

介文汲分析，預期三方峰會後，要發表具實質共識的「共同聲明」或「公報」難度極高，最有可能比照近年國際峰會慣例，改以各自發布新聞稿的方式呈現，表達「模糊的共識」，透過各自發布的聲明稿「各取所需」。