民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的公司「曠世智能」，於其父蘇貞昌擔任行政院長期間，獲巨額公帑投資；財政部報告指曠世智能非台企銀創投的利害關係人，不適用「公職人員利益衝突迴避法」。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，財政部不能拿這樣的報告，替蘇家解套，一定追查到底。

蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事，在蘇貞昌時任行政院長期間獲國發基金及台企銀創投，合計約4500萬元投資，遭質疑未利益迴避。財政部書面報告指出，曠世智能不屬台企銀創投的利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法，且公股創投公司以投資為主要業務，其投資案件屬例外情形，無須報財政部核定。

許宇甄說，王鴻薇不斷要求財政部提出報告，財政部拖了一個多月，才提出讓人覺得極度護航的報告。11月11日廉政署才指出，女兒跟董事都屬於「公職人員利益衝突迴避法」規範的關係人，11月17日財政部就認定「曠世智能」不適用公職人員利益衝突迴避法，財政部已成「遮羞布」。

許宇甄說，曠世智能連年虧損，政府投入4千多萬，究竟是賺了還是賠了？就了解，當時投入的一股應該是13元，現在好像只剩3點多元，到底是賠了多少，財政部不公布個別投資的績效，反而拿台企銀創投整體的獲利來交代，這跟曠世智能有什麼關係，就是標準的「問A答B」。

許宇甄表示，法律難道是專門給高官鑽法律漏洞用的嗎？多少年輕人創業拚個你死我活，都拿不到政府的補助，難道因為不姓蘇，財政部就不補助嗎？財政部不能拿這樣的報告，就想替蘇家解套，國民黨一定會追查到底。

國民黨立委王鴻薇說，是否違反公職人員利益衝突迴避法不是財政部解釋的，財政部越俎代庖，說沒有違反公職人員利益衝突迴避法，根本是莫名其妙，公然護航。公職人員利益衝突迴避法的主管機關是法務部，但法務部裝死，好像不關法務部的事。財政部衝到前面來說沒有違反公職人員利益衝突迴避法，本身搞不清楚相關法令，證實護航包庇而已。